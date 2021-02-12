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Черноморское испытание: морские вертолетчики показали посадку на палубу движущегося фрегата

Виктория Косогляденко
Тимур Шерзад
12:30 12.02.2021
Во время посадки вертолета на палубу фрегата оттуда практически сдувает.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Прямо сейчас под нами палуба фрегата. Отсюда больше напоминает мишень. Пилоту как раз нужно попасть. Мы садимся.

Вертолет, который сел на фрегат «Адмирал Макаров», вылетел только что и выполнил особую миссию. Летчики сюда доставляют пакет секретных документов для командира корабля, а заодно, и нас. Получается, наша съемочная группа тоже ценный груз, который доставлен без происшествий. Только волосы слегка потрепало.

Это плавучий центр управления полетами. Нас сюда пустили, но попросили сильно не шуметь. Потому что здесь движение всегда напряженное. Вертолеты идут плотным потоком — посадка всегда одна за одной. Помещение находится на борту в корме корабля. «Вертолетка», как на ладони, и руководителю очень удобно контролировать посадку.

Посадка вертолета на фрегат. Вот, как это выглядит со стороны. Открытое море, корабль движется со скоростью 9 узлов, и здесь больше некуда приземлиться, это единственная возможная площадка. Во время посадки вертолета отсюда просто сдувает.

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