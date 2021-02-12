Малый, да удалый: МРК «Углич» уничтожил авиагруппу условного противника в Каспийском море

Экипаж малого ракетного корабля «Углич» провел учение в пункте базирования надводных кораблей Каспийской флотилии. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Во время учения на «Угличе» обнаружили условную цель - группу самолетов «противника». После этого «противник» был условно уничтожен при помощи зенитных ракетно-артиллерийских комплексов «Палаш» и «Пальма» и кормовой артиллерийской установки АК-630М2 «Дуэт» - последняя способна вести огонь с впечатляющей скорострельностью в 10 000 выстрелов в минуту.

«Углич» уложился в установленный норматив на твердую пятерку - условные цели были поражены на значительной дистанции от пункта базирования.

Напомним, малый ракетный корабль «Углич» относится к проекту 21 631. Это многоцелевой корабль класса «река-море». Он оснащен современнейшими образцами вооружения - как ракетного и артиллерийского, так и противодиверсионного, зенитного (что подтвердило прошедшее учение) и радиотехнического.