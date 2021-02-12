Помогают всем: более 6,6 тысячи гражданских вылечено во временном госпитале Минобороны в подмосковном «Патриоте»

Временный мобильный госпиталь Минобороны в подмосковном парке «Патриот» закончил свою работу. За ее время в стационаре мобильного госпиталя успели получить медпомощь и выздороветь 6 657 гражданских пациентов, зараженных инфекцией COVID-19.

Медотряд, способный единовременно обслуживать 1 420 коек инфекционных больных, развернули по решению министра обороны России Сергея Шойгу. Цель - оказать медпомощь жителям Московской области.

Медицинский персонал ретировался. С учетом этого в работе временного госпиталя приняло участие более 1,6 тысячи человек - врачей, младшего и среднего медперсонала. Все они были пришли из Военно-медицинской академии имени Кирова, работали посменно, в индивидуальной защите.

Кстати, в числе этих людей работали и курсанты Военно-медицинской академии - они делали это под руководством профессорского-преподавательского состава. При этом вся медицинская работа, осуществленная курсантами и слушателями, проходила исключительно на добровольных началах.