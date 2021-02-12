В Пакистане стартовали учения «Аман-2021»: в них участвует и отряд российских кораблей

В Пакистане стартовали международные военно-морские учения «Аман-2021».

В них участвует и отряд российских военных кораблей. Он прибыл в Карачи накануне во главе с фрегатом «Адмирал Григорович». Помимо него, на учения со стороны России прибыли патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» и спасательный буксир СБ-739.

Церемонию поднятия флагов стран-участниц, в том числе и российского, в прямом эфире транслировало государственное телевидение Пакистана. Торжество сопровождалось фейерверком и торжественным маршем представителей пакистанских ВМС.

Сегодня стартует береговой этап учений. Активная фаза в акватории Аравийского моря при участии боевых кораблей пяти стран начнется в начале следующей недели.