Марш-бросок на БМП, засада и стрельба из гранатометов: как проходит отборочный этап конкурса АрМИ «Суворовский натиск»

Военнослужащие артиллерийского соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Кемеровской области, в ходе проведения учений отработали метод огневого блокирования и стрельбу по бронированным целям на дистанции до 1000 метров.

По замыслу маневров, условный противник предпринял попытку перехода из обороны в наступление. Для остановки «врага» и удержания его в районе, а также с целью недопущения возможной помощи и подхода подкрепления «неприятеля», командованием было принято решение о применении метода огневого блокирования. Для нанесения поражения условному противнику военнослужащими были подготовлены рубежи заградительного огня за тыльной границей и на флангах, на которых были расположены расчеты 152-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С19 «Мста-С» и 203-мм САУ 2С7М «Малка». Залповый огонь велся с закрытых огневых позиций на максимальной дальности до 50 километров. Контроль поражения целей осуществлялся с воздуха при помощи БпЛА «Орлан-10».

Кроме этого, перед расчетами «Мста-С» стояла задача по уничтожению бронированной техники и живой силы условного неприятеля на поле боя.

«Снайперская» стрельба из артиллерийских установок заключалась в выполнении выстрела прямой наводкой. Главная задача артиллеристов состояла в слаженности действий расчетов и корректировки огня механическим способом, без применения автоматизированных систем управления.

Всего в учениях принимали участие более 500 военнослужащих и 50 единиц военной техники.

А на полигоне Юргинский в Кемеровской области стартовал отборочный этап конкурса «Суворовский натиск» в рамках подготовки к АрМИ-2021. В нем приняли участие мотострелковые экипажи общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированные в Новосибирской и Кемеровской областях, и Алтайском крае.

В ходе проведения соревнований, военнослужащие совершили марш-бросок на пять километров по специально подготовленной трассе с препятствиями в виде БМП-2 и несколькими группами для имитации засады условного противника. После чего выполнили упражнения контрольных стрельб из штатного оружия гранатометов РПГ-7В, поразив различные мишени на удалении до 900 метров.

Кроме того, мотострелки преодолели маршрут протяженностью более шести километров на боевых машинах пехоты БМП-2. Трасса включала в себя естественные и искусственные препятствия, такие как колейный мост, противотанковый ров, косогор и змейка. Военнослужащие поразили различные мишени из автоматической пушки и спаренного пулемета ПКТ на удалении от 900 до 2200 метров.

Все испытания члены экипажей должны пройти за минимальное время и без штрафных очков. Судьи оценивают как слаженность действий подразделения, так и индивидуальную подготовку каждого военнослужащего.