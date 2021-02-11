Атака с неба на лагерь «террористов»: кадры масштабных учений ВДВ с участием тысячи десантников

Более 1000 десантников «захватили и уничтожили» пункт управления и лагерь подготовки незаконных вооруженных формирований в ходе второго этапа командно-штабных учений (КШУ) с двумя полками Ивановского гвардейского соединения ВДВ.

Самолетами Ил-76МД военно-транспортной авиации с аэродрома Иваново-Северный на площадку приземления Будихино в Костромской области, были доставлены передовые отряды для захвата объектов условного противника. Десантирование личного состава осуществлялось на парашютных системах Д-10 с высоты 600 метров и парашютных системах специального назначения типа «крыло» «Арбалет-2». Погрузка личного состава в самолеты военно-транспортной авиации прошла скрытно, ранним утром, на аэродроме Иваново-Северный.

«Сегодня военнослужащими двух полков были выполнены учебно-боевые задачи по десантированию парашютно-десантного батальона на площадку приземления и захвату полевого аэродрома. В дальнейшем десантникам предстоит совершить марш в район полигона "Песочное" в Ярославской области, где пройдет розыгрыш боевых действий парашютно-десантного батальона в обороне, с проведением этапов боевой стрельбы», - пояснил руководитель учений - врио командира Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения Александр Корнев.

Командно-штабные учения с десантированием и боевой стрельбой проводится в период с 8 по 11 февраля на территориях Ивановской, Костромской и Ярославской областей в целях проверки готовности воинских частей соединения к планированию боевых действий и практическому применению подразделений.

В учениях задействованы свыше 1,5 тысяч десантников, около 100 единиц боевой техники, в том числе боевые машины десанта БМД-2К-АУ, БТР-Д, БТР-ЗД, 120-мм самоходно-артиллерийские орудия 2С9 «Нона-С», 122-мм гаубицы Д-30, стрелковое оружие и минометы, а также семь самолетов Ил-76МД военно-транспортной авиации.