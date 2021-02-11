Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Атака с неба на лагерь «террористов»: кадры масштабных учений ВДВ с участием тысячи десантников

Максим Гриценко
06:23 11.02.2021
В ходе учений также прошло десантирование трех БМД-2К-АУ и четырех пунктов разведки и управления огнем артиллерии 1В119 «Реостат».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Более 1000 десантников «захватили и уничтожили» пункт управления и лагерь подготовки незаконных вооруженных формирований в ходе второго этапа командно-штабных учений (КШУ) с двумя полками Ивановского гвардейского соединения ВДВ.

Самолетами Ил-76МД военно-транспортной авиации с аэродрома Иваново-Северный на площадку приземления Будихино в Костромской области, были доставлены передовые отряды для захвата объектов условного противника. Десантирование личного состава осуществлялось на парашютных системах Д-10 с высоты 600 метров и парашютных системах специального назначения типа «крыло» «Арбалет-2». Погрузка личного состава в самолеты военно-транспортной авиации прошла скрытно, ранним утром, на аэродроме Иваново-Северный.

«Сегодня военнослужащими двух полков были выполнены учебно-боевые задачи по десантированию парашютно-десантного батальона на площадку приземления и захвату полевого аэродрома. В дальнейшем десантникам предстоит совершить марш в район полигона "Песочное" в Ярославской области, где пройдет розыгрыш боевых действий парашютно-десантного батальона в обороне, с проведением этапов боевой стрельбы», - пояснил руководитель учений - врио командира Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения Александр Корнев.

Командно-штабные учения с десантированием и боевой стрельбой проводится в период с 8 по 11 февраля на территориях Ивановской, Костромской и Ярославской областей в целях проверки готовности воинских частей соединения к планированию боевых действий и практическому применению подразделений.

В учениях задействованы свыше 1,5 тысяч десантников, около 100 единиц боевой техники, в том числе боевые машины десанта БМД-2К-АУ, БТР-Д, БТР-ЗД, 120-мм самоходно-артиллерийские орудия 2С9 «Нона-С», 122-мм гаубицы Д-30, стрелковое оружие и минометы, а также семь самолетов Ил-76МД военно-транспортной авиации.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
06:27 В стране и мире
Видео
Американские СМИ предрекли «глобальный успех» России из-за вакцины «Спутник V»
05:59 В стране и мире
Байден и Си Цзиньпин обсудили борьбу с пандемией COVID-19
05:02 Армия
Видео
Без права на ошибку: курсанты окружного учебного центра ЗВО преодолели свой первый маршрут на Т-72
04:18 В стране и мире
Видео
Во власти аномальных снегопадов: как в регионах России борются с непогодой
04:00 Армия
Видео
Военнослужащие России и Турции отработали совместные действия перед патрулированием в Идлибе: кадры тренировки
Популярное
Популярное
Видео
Врач рассказала, как правильно выбирать доступные аналоги импортных лекарств
Иммунолог дал советы людям, не болевшим COVID-19
Доктор Мясников рассказал о смертельно опасной боли в горле
Врач перечислила признаки «тихого инсульта»
Видео
«Я не кот»: адвокат из США выступил на онлайн-заседании суда в виртуальной маске
На фото со спутника разглядели чукотского «озерного монстра»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.