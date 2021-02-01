Путин подписал указ о выплатах военнослужащим за работу с COVID-19

Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах военным, сотрудникам МВД, Государственной противопожарной службы, ФСИН и Росгвардии за работу с новой коронавирусной инфекцией.

Для получения выплаты претендующие должны или быть медицинскими работниками, оказывающими помощь больным COVID-19, или же транспортировать инфицированных или лиц с подозрением на инфекцию в места оказания этой помощи.

В тексте указа написано, что выплата составит 68 811 рублей. Основания для ее получения - освобождение от военной службы/служебных обязанностей или же заболевание COVID-19.

Указ вступает в действие сегодня и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта прошлого года.