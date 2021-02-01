Сбор по тревоге и марш-бросок по заснеженной дороге: на Северном флоте прошла проверка боеготовности

Масштабная проверка боеготовности прошла в армейских подразделениях Северного флота. Занятия посвятили слаживанию подразделений и оперативной подготовке командного состава.

В тренировках были задействованы пехота, артиллерия, танки. Как говорят организаторы маневров, испытание холодом и личный состав, и техника прошли успешно. Предназначенные для действий в том числе в Арктике танки Т-80БВМ заводились буквально с пол-оборота.

Т-80 - первый в мире серийный танк с единой газотурбинной силовой установкой. Предназначен для ведения боевых действий в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки мотострелковых подразделений при прорыве обороны и развитии тактического успеха.

Используется для уничтожения живой силы, бронеобъектов, огневых средств и малоскоростных воздушных целей, а также для повышения активности и устойчивости обороны. Одним из преимуществ Т-80 является возможность работы при сверхнизких температурах.

Танк Т-80БВМ - это усовершенствованная версия танка Т-80БВ с возросшими основными боевыми качествами: огневой мощью, защищенностью и маневренностью.