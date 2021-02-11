Без права на ошибку: курсанты окружного учебного центра ЗВО преодолели свой первый маршрут на Т-72

Курсанты окружного учебного центра Западного военного округа в Ленинградской области прошли маршрут на месте механика-водителя Т-72. На полосе их ждали различные препятствия, включая минно-взрывные заграждения и колейный мост.

Совладать с мощью в 800 лошадиных сил непросто, особенно, если за рычагами боевой машины во второй раз в жизни. Курсанты сменяют друг друга на месте механика-водителя танка Т-72 – это напоминает эстафету. Вчерашние школьники и студенты снова сдают зачет.

Егор Лазарев из Ульяновской области хоть и дипломированный автослесарь, но эта тяжелая техника стала для него настоящим открытием.

«Поначалу ты не чувствуешь габариты. Танк – не легковая машина в полторы тонны, это 44 с половиной тонны, поначалу ты привыкаешь к размерам», – делится он.

Необходимо успеть пройти пятикилометровый маршрут за 18 минут. Можно и быстрее, но есть риск не справиться с крутым подъемом или, например, не вписаться в поворот. На пути пять различных препятствий. Преодолел – заработал балл. Есть препятствия, где механикам-водителям нельзя ошибаться. Это минно-взрывные заграждения и колейный мост. Передвигаться здесь надо строго по колее, иначе – незачет.

Времени на раскачку и работу над ошибками почти нет. На обучение у курсантов – всего полгода. Солдаты-срочники должны схватывать все на лету.

«Наша задача – подойти к каждому военнослужащему и найти свой подход, заинтересовать их и суметь подготовить»,– поясняет командир учебно-танковой роты Евгений Кутузов.

Занятиям в поле предшествуют многочасовые тренировки на современных симуляторах. Все как в настоящем танке, до каждой кнопки и рычага.

Через три месяца у курсантов выпускной экзамен. После чего новоиспеченных механиков-водителей ждет распределение по воинским частям и служба в составе первых в их жизни танковых экипажей.