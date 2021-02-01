Преодоление препятствий и вождение на плаву: на Балтфлоте началась подготовка к конкурсу «Морской десант»

На Балтийском флоте началась подготовка к конкурсу Армейских международных игр «Морской десант», сообщает Минобороны России.

Механики-водители бронетранспортеров БТР-82А преодолеют маршрут с такими препятствиями, как колейный мост, ров, противотанковые ежи, отработают проход между столбами и вождение на плаву.

Экипажи боевых машин сдадут нормативы по морской десантной подготовке с погрузкой (выгрузкой) бронетранспортеров на десантно-высадочное средство. Наводчики-операторы выполнят стрельбу с места и в движении по мишеням, имитирующим воздушные и надводные цели.

Военнослужащие в составе взводов морской пехоты выполнят нормативы и упражнения по огневой и физической подготовке, прохождению полосы препятствий, а также десантированию из бронетранспортеров.

БТР-82А является глубокой модификацией легендарного бронетранспортера БТР-80. Имеется 30-миллиметровая пушка 2А72. Скорострельность - не менее 330 выстрелов в минуту.

БТР оснащен более мощным двигателем в 300 лошадиных сил и способен преодолевать рвы до двух метров и стенки до полуметра высотой. Способен перевозить до семи человек десанта. Экипаж - три человека.

Повышены живучесть, проходимость, надежность и ресурс эксплуатации по сравнению с БТР-80. Имеются противоосколочная защита в виде специальных накладок на внутренней поверхности корпуса и кондиционер.