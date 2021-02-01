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Корабли Балтфлота прошли Суэцкий канал и направились в Аденский залив

Андрей Аркадьев
12:47 01.02.2021
Отряд кораблей вышел в море из города Балтийск для выполнения плановых задач дальнего похода 16 декабря 2020 года.
Корабли Балтфлота прошли Суэцкий канал и направились в Аденский залив
© Фото: Минобороны России
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Корвет «Стойкий» и танкер «Кола» миновали Суэцкий канал, вышли в Красное море и взяли курс в назначенную точку Аденского залива, сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту.

«Накануне, в Средиземном море, в соответствии с планом похода, на корвете и танкере были проведены корабельные учения по организации борьбы за живучесть, а личный состав подразделений антитеррора отработал действия досмотровых групп на палубе и в корабельных помещениях», - говорится в сообщении.

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корвета «Стойкий», среднего морского танкера «Кола» и морского буксира «Яков Гребельский» вышел в море из Балтийска для выполнения плановых задач дальнего похода 16 декабря 2020 года.

«Стойкий» - корвет с управляемым ракетным оружием Военно-морского Флота ВС Российской Федерации, четвертый корвет (третий серийный) проекта 20380. Заложен на предприятии «Северная верфь» 10 ноября 2006 года, спущен на воду 30 мая 2012 года.

Корветы проекта 20 380 - корабли ближней морской зоны. Полное водоизмещение достигает 2,2 тысячи тонн, скорость - 27 узлов, дальность автономного плавания - до четырех тысяч миль.

В составе ВМФ России находятся несколько кораблей данного проекта: «Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий» и «Стойкий» - в составе Балтийского флота и «Совершенный», «Громкий» - в составе Тихоокеанского флота.

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