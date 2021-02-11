Отработка бомбовых ударов: истребители Су-34 уничтожили замаскированный штаб условного противника в Зауралье
Полеты проходят в рамках отборочного этапа конкурса международных армейских игр АрМИ-2021 среди летного состава авиадивизии ЦВО.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 смешанной авиационной дивизии Центрального военного округа (ЦВО) в Челябинской области отработали нанесение бомбовых ударов по замаскированным заглубленным объектам противника в ходе боевого применения авиационных средств поражения. Учения прошли на полигоне в Курганской области.
Подчеркивается, что полеты с применением авиационных средств поражения проходят в рамках отборочного этапа конкурса международных армейских игр АрМИ-2021 среди летного состава авиадивизии ЦВО.
К учению привлекалось 70 единиц аэродромной техники и более 500 специалистов служб наземного обеспечения полетов.