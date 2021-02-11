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Отработка бомбовых ударов: истребители Су-34 уничтожили замаскированный штаб условного противника в Зауралье

Виктория Ивашечкина
03:05 11.02.2021
Полеты проходят в рамках отборочного этапа конкурса международных армейских игр АрМИ-2021 среди летного состава авиадивизии ЦВО.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 смешанной авиационной дивизии Центрального военного округа (ЦВО) в Челябинской области отработали нанесение бомбовых ударов по замаскированным заглубленным объектам противника в ходе боевого применения авиационных средств поражения. Учения прошли на полигоне в Курганской области.

Подчеркивается, что полеты с применением авиационных средств поражения проходят в рамках отборочного этапа конкурса международных армейских игр АрМИ-2021 среди летного состава авиадивизии ЦВО.

К учению привлекалось 70 единиц аэродромной техники и более 500 специалистов служб наземного обеспечения полетов.

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