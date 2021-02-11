Чтобы головы не могли поднять: гвардейцы ЗВО отработали «танковую карусель» в Подмосковье

Танкисты из состава Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии ЗВО провели боевые стрельбы на полигоне Алабино в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Танки Т-72Б3 вели огонь не просто так - они использовали метод повышенного темпа стрельбы, также известный как «танковая карусель». Танки стреляют строго по очереди - пока один перезаряжает, другой производит выстрел. Смысл - создать непрерывный шквал огня, чтобы сковать маневр прижавшегося к земле противника.

Сценарий учения воспроизводил танковую засаду - целью была колонна условного противника. Танкисты вели огонь как по «тяжелой бронетехнике», так и по «живой силе». Если мишени, имитирующие первую, поражались бронебойными снарядами, то вторая - осколочно-фугасными боеприпасами.

Всего было произведено более 300 выстрелов из 125-мм орудий Т-72Б3. В учении приняли участие более 350 человек и свыше 120 единиц техники.