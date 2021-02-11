Доставить и защитить: ракетчики Ленобласти провели конкурс по транспортировке ракет к «Искандеру-М»

Военнослужащие Неманской ракетной бригады общевойсковой армии ЗВО провели первый этап конкурса «Специальный маршрут», посвященного транспортировке боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Задача была далеко не только в доставке ракет для «Искандеров». Транспортным установкам предстояло преодолеть сложную трассу, изобиловавшую как естественными, так и искусственными препятствиями - рвами, косогорами и участками глубокой заснеженной целины.

Прорвавшись через множество километров бездорожья, транспортные установки преодолели участок условно зараженной местности. Достигнув железнодорожных платформ, военнослужащие продемонстрировали мастерство постановки на них, а также перегрузили учебные боеприпасы для «Искандера-М» из кузова в транспортно-заряжающие установки. При этом ракетчики обеспечили огневое прикрытие погрузки.

Всего в конкурсе приняли участие более сотни человек и двадцати единиц техники. Лучшие расчеты будут представлять соединение на всеармейском этапе конкурса.