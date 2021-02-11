Победить заразу: в Военном институте Военной академии состоялась вакцинация от COVID-19

Военный инженерно-технический институт Военной академии вакцинируется от новой коронавирусной инфекции.

Сегодня состоялась вакцинация вторым компонентом препарата «Спутник V». Прививки поставили преподавателям учебного заведения. Первый этап кампании по иммунизации там прошел три недели назад.

А в начале февраля вакцину получили и курсанты Военного института. Все, получившие дозу вакцины, находятся под наблюдением врачей. Вся вакцинация проходит исключительно на добровольной основе и только на основе письменного согласия вакцинируемых.