Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Победить заразу: в Военном институте Военной академии состоялась вакцинация от COVID-19

Тимур Шерзад
16:10 11.02.2021
Вся вакцинация проходит исключительно на добровольной основе и только на основе письменного согласия вакцинируемых. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Военный инженерно-технический институт Военной академии вакцинируется от новой коронавирусной инфекции. 

Сегодня состоялась вакцинация вторым компонентом препарата «Спутник V». Прививки поставили преподавателям учебного заведения. Первый этап кампании по иммунизации там прошел три недели назад.

А в начале февраля вакцину получили и курсанты Военного института. Все, получившие дозу вакцины, находятся под наблюдением врачей. Вся вакцинация проходит исключительно на добровольной основе и только на основе письменного согласия вакцинируемых. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
16:14 В стране и мире
В «Газпроме» назвали сроки запуска «Северного потока - 2»
13:15 Армия
Видео
Работают танки: экипажи Т-72Б3 продемонстрировали меткость стрельбы на крымском полигоне
11:56 В стране и мире
Видео
В МИД исключили уступки Москвы в случае возможного возвращения в ДОН
10:09 В стране и мире
Видео
Испытание «черной метелью»: синоптик предупредил москвичей о надвигающейся непогоде
07:25 В стране и мире
Видео
В США впервые показали штурм Капитолия изнутри
Популярное
Популярное
Туристы рассказали о своем «исчезновении» на перевале Дятлова
Вдова Михаила Круга озвучила свою версию убийства певца
Названы пять типов приложений, которые следует удалить с телефона
Что скрывают льды Антарктиды: обнародованы детали секретной экспедиции нацистов на Белый континент
Кардиолог рассказала о патологиях, грозящих внезапной смертью даже молодым
Видео
Российские ученые первыми в мире обнаружили на Марсе вещество с Земли
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.