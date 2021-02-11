Мурманские «Алеуты»: разведчики Северного флота провели тренировочные рейды на арктических вездеходах

Разведчики отдельной мотострелковой бригады Северного флота провели тренировочные рейды на двухзвенных снегоболотоходах «Алеут». Это произошло в Печенгском районе Мурманской области, несмотря на сложные погодные условия.

Вездеходы без проблем преодолевали естественные преграды, которые можно встретить в лесотундре, а также уверенно двигались по глубокому снегу.

Сами разведчики успели отработать как засаду, так и оборону от атакующего условного противника.

«Алеуты» состоят на вооружении мотострелков Северного флота уже несколько лет. Эти машины хорошо подходят для арктических условий. Они легко управляются, могут похвастаться завидной проходимостью и отлично проявляют себя при перевозках бойцов по бездорожью.

Эти вездеходы участвовали не только в континентальных учениях, но и в тренировках на островах в Северном Ледовитом океане.