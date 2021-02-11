Найти «противника» и добить из пулемета: мотострелки ВВО готовятся к сдаче экзаменов
Курсанты стреляют из 30-миллиметровой пушки по бронетехнике и живой силе «противника».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Курсанты-мотострелки учебного центра Восточного военного округа готовятся к сдаче экзаменов. Задача для стрелков-наводчиков - уничтожить противника, затратив минимум боеприпасов.
На полигоне под Хабаровском стреляют из 30-миллиметровой пушки по бронетехнике и живой силе «противника». Затем курсанты будут добивать все из пулемета.
На соседней трассе тренируются механики-водители. Им нужно преодолеть пятикилометровую трассу.