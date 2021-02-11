Сквозь дым, пламя и колючую проволоку: в Бурятии отобрали лучших армейских разведчиков на АрМИ

В Бурятии, на территории Восточного военного округа, завершился второй отборочный этап на «Отличниках войсковой разведки». Это один из конкурсов грядущих Армейских международных игр.

В ходе состязаний военнослужащие преодолели «тропу разведчика». На ней их ждало множество самых разных препятствий - отвесные стены, колючая проволока и разрушенные здания.

Пройдя полосу препятствий, разведчики провели стрельбы по мишеням и метания ножей. Все элементы состязаний проходили в условиях, приближенных к боевым, - глаза и легкие застилал дым от покрышек, горящих на пути борющихся со стрелкой секундомера военнослужащих.