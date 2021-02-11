Армия Работают танки: экипажи Т-72Б3 продемонстрировали меткость стрельбы на крымском полигоне Тимур Шерзад Танкисты отработали загрузку снарядов, порядок выдвижения к огневому рубежу со сменой позиций, а также отточили навыки стрельбы по движущимся целям, обозначающим бронетехнику. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Танкисты армейского корпуса Черноморского флота отстрелялись по мишеням на полигоне Ангарский в Крыму. Стрельба велась штатными снарядами танков Т-72Б3. Всего танкисты успели выполнить более десятка заездов к огневым рубежам и выпустили более сотни снарядов. Танкисты отработали загрузку снарядов, порядок выдвижения к огневому рубежу со сменой позиций, а также отточили навыки стрельбы по движущимся целям, обозначающим бронетехнику. Всего в боевых танковых стрельбах приняло участие более сотни человек.

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