Лязг гусениц и гром орудий: мотострелки ЮВО провели учение в ростовских степях

Полигон Кадамовский в Ростовской области стал местом проведения тактического учения с боевой стрельбой. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Роты мотострелков поднялись по тревоге. Они погрузились на штатную технику и совершили марш в назначенный район. Двигаться приходилось с учетом действий условного противника - диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований.

Военнослужащие активно использовали беспилотники - как для корректировки артогня и танковых орудий, так и для оценки эффективности стрельбы в реальном времени. И конечно же еще для разведки.

Немалое внимание было уделено и слаженности действий. Мотострелки оттачивали навыки перемещения на поле боя, маскировки техники, возведения укреплений, а также преодоления минных полей.

Всего в учении участвовали 300 человек, около 40 единиц техники - в них входили боевые машины пехоты БМП-3, танки Б-72Б3, самоходки 2С19 «Мста-С», 120-мм «Хоста», а также беспилотники. В процессе стрельб мотострелки израсходовали более 3 000 боеприпасов различных калибров.