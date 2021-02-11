Отряд кораблей ЧФ прибыл в Карачи для участия в учениях «Аман-2021»

Отряд кораблей Военно-морского флота России прибыл в Пакистан для участия в многонациональных военно-морских учениях «Аман-2021». Отряд ошвартовался в порту города Карачи - это главная военно-морская база ВМС Пакистана. По приглашению пакистанской стороны в период с 12 по 16 февраля 2021 года российские военнослужащие примут участие в учениях, которые будут проводиться в акватории Аравийского моря.

После захода отряда кораблей в порт на борт фрегата «Адмирал Григорович» поприветствовать военных моряков с прибытием на учения «Аман-2021» прибыл генеральный консул Российской Федерации в Карачи Александр Хозин.

На первом этапе учений в период с 12 по 14 февраля 2021 года российская сторона примет участие в береговой фазе, в которую включены планирующие конференции по согласованию порядка взаимодействия и организации связи. Также планируется участие представителей делегации ВМФ России в 9-й Международной морской конференции. Морская фаза учений «Аман-2021» будет проведена в период с 15 по 16 февраля.

Целями учений «Аман-2021» является укрепление и развитие военного сотрудничества между странами - участницами маневров в интересах безопасности и стабильности в море, а также обмен опытом между военными моряками по отражению угроз морского пиратства в районах интенсивного судоходства.

Планируется, что в учениях «Аман-2021» кроме ВМФ России и ВМС Пакистана будут задействованы корабли еще пяти стран. За проведением учений будут наблюдать более 30 иностранных военных делегаций.

ВМФ России в рамках учений представляют корабли Черноморского флота - фрегат «Адмирал Григорович», патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» и спасательный буксир СБ-739, подразделение морской пехоты, отряд разминирования и палубный вертолет морского базирования. Военно-морские учения «Аман-2021», проводимые в акватории Аравийского моря, являются внеблоковыми.