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Мороз учениям не помеха: пять тысяч военнослужащих ВВО вышли на полигоны в Бурятии

Мария Герман
Андрей Аркадьев
10:48 01.02.2021
Во время тренировки столбик термометра опустился ниже минус 35 градусов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Даже сильный мороз не может помешать военнослужащим Восточного военного округа вывести боевую технику на полигоны. В Республике Бурятия свыше 5 000 человек вышли на тактические учения в аномальные для региона минус 35 градусов.

В мероприятиях участвовали артиллеристы, ракетчики, мотострелки. Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» выполнили нормативы по перегрузке ракет и нанесению электронного удара. Расчеты противовоздушной обороны «Бук» также выполнили электронные пуски и отработали смену мест дислокации, чтобы нанести повторные удары и уйти от ответного удара противника. Несмотря на сильный мороз, все расчеты, вся техника вышли в полном составе.

Кроме активной боевой  подготовки, военнослужащие не забывают и о противодействии терроризму. Военная полиция уссурийского гарнизона выполнила такую задачу. По легенде, несколько человек, которые представились военнослужащими и показали поддельные документы, проникли на один из объектов военной инфраструктуры и захватили его. По тревоге были подняты расчеты военной полиции, которые оперативно прибыли на место и взяли удерживаемое террористами здание штурмом.

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