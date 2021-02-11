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Беспилотники в бою: кадры отборочного этапа конкурса АрМИ «Соколиная охота» в Таджикистане

Анна Касаткина
03:00 11.02.2021
Лучшие расчеты беспилотной авиации соединения примут участие в первом этапе конкурса, который состоится в период с 22 по 26 марта.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Отборочный этап конкурса Армейских международных игр АрМИ-2021 «Соколиная охота» стартовал на российской военной базе в Таджикистане. В нем принимают участие военнослужащие подразделений беспилотной авиации.

Операторы комплекса «Орлан-10» выполняют нормативы по развертыванию и запуску летательных аппаратов, отрабатывают задачи по поиску как стационарных, так и подвижных объектов в установленном квадрате местности. Одной из основных задач стало выполнение корректировки огня артиллерии. Расчеты определяют отклонение снарядов от цели и дают поправки на пункт управления артиллерийских батарей.

Операторы БПЛА также соревнуются в мастерстве выполнения посадки беспилотника на точность, в обозначенных границах заданного района. Лучшие расчеты беспилотной авиации соединения примут участие в первом этапе конкурса, который состоится в период с 22 по 26 марта.

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