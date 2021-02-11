Беспилотники в бою: кадры отборочного этапа конкурса АрМИ «Соколиная охота» в Таджикистане

Отборочный этап конкурса Армейских международных игр АрМИ-2021 «Соколиная охота» стартовал на российской военной базе в Таджикистане. В нем принимают участие военнослужащие подразделений беспилотной авиации.

Операторы комплекса «Орлан-10» выполняют нормативы по развертыванию и запуску летательных аппаратов, отрабатывают задачи по поиску как стационарных, так и подвижных объектов в установленном квадрате местности. Одной из основных задач стало выполнение корректировки огня артиллерии. Расчеты определяют отклонение снарядов от цели и дают поправки на пункт управления артиллерийских батарей.

Операторы БПЛА также соревнуются в мастерстве выполнения посадки беспилотника на точность, в обозначенных границах заданного района. Лучшие расчеты беспилотной авиации соединения примут участие в первом этапе конкурса, который состоится в период с 22 по 26 марта.