«Аллигаторы» в небе и С-300 на земле: как в ЮВО прошли масштабные учения артиллеристов

Это утро военнослужащие ЮВО в Ростовской области начали с обкатки новейшей техники - боевых вертолетов «Аллигатор». Разведывательно-ударные машины Ка-52 лишь недавно поступили в армейскую авиацию округа.

Данный вертолет всепогодный и может работать в любое время суток. Он способен поражать танки, другие вертолеты, бронированную технику противника. Все это - на скорости до 300 км/ч и высоте более пяти тысяч метров.

На соседней Кубани бойцы работали по гораздо более скоростным и высотным целям. Здесь воздушные и ракетные атаки отразили расчеты уникальных ЗРК С-300В4. Это квинтэссенция всех перспективных разработок отечественного военно-промышленного комплекса. Комплексы способны уничтожать все типы ракет средней дальности, существующие в мире.

Артиллеристы всего Южного военного округа стреляли в унисон одновременно на 20 полигонах: Ростов-на-Дону, Волгоград, Астрахань, Краснодар, Ставрополь, Крым, военные базы в Абхазии, Армении, Южной Осетии. В лагерных сборах артиллеристов было занято свыше 13 тысяч человек, задействовано около четырех тысяч единиц ракетно-артиллерийского вооружения. К полигонам добирались маршем - в составе колонн и на железнодорожном транспорте. Суммарно преодолели расстояние более двух тысяч километров.