Операция в тылу «террористов»: спецназ ВВО провел учения в Хабаровском крае

Спецназ Восточного Военного округа (ВВО) провел спецоперацию в глубоком тылу условного противника. Логово «террористов» устранили максимально жестко, быстро и без потерь личного состава.

В ходе маневров в Хабаровском крае спецназ ворвался на территорию базы «боевиков», которые тут же открыли ответный огонь. Однако, появление «Тигров» стало для них полнейшей неожиданностью.

Группа прошла напролом, заняла оборону, а затем подавила огнем «бандитов». После прохода внутрь здания спецназовцы проверили множество комнат. Когда зачистка был завершена, бойцы спецподразделения выполнили отход.