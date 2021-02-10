Операция в тылу «террористов»: спецназ ВВО провел учения в Хабаровском крае
В ходе маневров спецназ ворвался на территорию базы «боевиков», которые тут же открыли ответный огонь.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Спецназ Восточного Военного округа (ВВО) провел спецоперацию в глубоком тылу условного противника. Логово «террористов» устранили максимально жестко, быстро и без потерь личного состава.
В ходе маневров в Хабаровском крае спецназ ворвался на территорию базы «боевиков», которые тут же открыли ответный огонь. Однако, появление «Тигров» стало для них полнейшей неожиданностью.
Группа прошла напролом, заняла оборону, а затем подавила огнем «бандитов». После прохода внутрь здания спецназовцы проверили множество комнат. Когда зачистка был завершена, бойцы спецподразделения выполнили отход.