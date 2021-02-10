На земле и в воздухе: кадры уничтожения «противника» танкистами ЗВО при поддержке авиации в Подмосковье

Тактические учения танковой армии Западного военного округа (ЗВО) прошли на полигоне Алабино в Подмосковье. Условного противника атаковали на земле и с воздуха.

В розыгрыше боевых действий участвовали свыше 600 военнослужащих, было задействовано более 80 единиц военной и специальной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-2, танки Т-72Б3, Т-80, самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и реактивные системы залпового огня «Град».

Подразделения выполнили боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, гранатометов, вооружения танков и боевых машин по мишеням, имитирующим гусеничную и колесную технику, а также живую силу условного противника.

С воздуха действия подразделений поддерживали вертолеты Ми-8 и Ми-28 армейской авиации. Для противодействия атаке средствами противовоздушной обороны экипажи применили метод «Колесо», задействовав индивидуальные средства радиоэлектронной борьбы и тепловые пушки.

Перед активными действиями на тактическом поле военнослужащие отработали их в обороне и наступлении, а также совершенствовали навыки применения штатного вооружения и военной техники, фортификационного оборудования позиций.

Учения проводились в условиях применения «противником» средств радиоэлектронного подавления, авиации и артиллерии.