Вопреки морозу и ветру: под Самарой прошли учения мотострелков

Мороз и сильный ветер не помешали мотострелкам выйти на учения под Самарой. В настоящую февральскую стужу экипажам БТР-82А было нужно найти цель, вычислить дальность до нее и уничтожить, выбрав нужный тип боеприпаса.

Цели появлялись на различной дистанции и передвигались с разной скоростью. Это требовало от экипажей быстрой реакции и точности. В качестве целей выступили противотанковые ракетные комплексы, установленные на автомобилях высокой проходимости.

В перерывах между тренировками военнослужащие могли отдохнуть и выпить горячий чай с бутербродами в пунктах обогрева.