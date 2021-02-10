Вопреки морозу и ветру: под Самарой прошли учения мотострелков
В качестве целей выступили противотанковые ракетные комплексы, установленные на автомобилях высокой проходимости.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Мороз и сильный ветер не помешали мотострелкам выйти на учения под Самарой. В настоящую февральскую стужу экипажам БТР-82А было нужно найти цель, вычислить дальность до нее и уничтожить, выбрав нужный тип боеприпаса.
Цели появлялись на различной дистанции и передвигались с разной скоростью. Это требовало от экипажей быстрой реакции и точности. В качестве целей выступили противотанковые ракетные комплексы, установленные на автомобилях высокой проходимости.
В перерывах между тренировками военнослужащие могли отдохнуть и выпить горячий чай с бутербродами в пунктах обогрева.