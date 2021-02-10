Почувствовать, как это: в Екатеринбурге используют VR-технологии для отбора контрактников

Часть выбрана. Уральская танковая дивизия. Но вот вопрос, кем быть, для выпускника юридической академии Марка Поваляева остается открытым. В крупном соединении по контракту служат мотострелки и связисты, артиллеристы и, конечно, танкисты. Специальность по душе кандидат может выбрать перед тем, как окажется на полигоне с гранатометом или за рычагами танка. В кабинете можно взвесить все за и против и принять решение, о котором не пожалеешь.

Эффект присутствия стопроцентный. Можно на ходу поразить мишень из Т-72, провести замеры воздуха на предмет ядовитых веществ в мобильной, бронированной лаборатории войск РХБЗ, выстрелить на полигоне из гранатомета или автомата. За полчаса - 10 военных специальностей. О которых будущий контрактник даже не подозревал. Виртуальные очки заменяют буклеты и брошюры, консультации с уже отслужившими товарищами и просмотр роликов в Интернете.

Одна из редких военных специальностей, которую иллюстрирует виртуальная реальность и о которой редко задумываются кандидаты. Бортмеханик двухмоторного L-410. Будущий контрактник впервые в жизни оказывается на борту военного самолета, проводит осмотр салона на наличие повреждений и посторонних предметов. Более того, проверяет в кабине авиационное оборудование. Исправность сигнальных ламп, уровень заряда аккумулятора, и давление в гидросистеме. В норме. В трехминутном видео отражены даже авиационные традиции. Перед каждым вылетом бортмеханик обязан задеть винт самолета. Тогда полет пройдет штатно.

Если выпускникам вузов и колледжей современная технология позволяет быстро и наглядно узнать суть будущей военной профессии, то для прошедших срочную службу это возможность получить новую специальность. О которой мечтал с детства, но не попал на призывном пункте.



Отбор на контрактную службу сегодня - это не только медкомиссия и сдача норм ОФП. Датчики фиксируют пульс, на экране - несущийся по трассе автомобиль. Чем спокойнее кандидат, тем быстрее скорость. Это один из психологических тестов, позволяющих определить темперамент человека, его стрессоустойчивость. А следовательно - предрасположенность к конкретной профессии. Из плохого сапера или снайпера получается первоклассный десантник и спецназовец, говорят психологи.

Сканирование сетчатки глаза, мимика лица, жесты, частота дыхания, сердцебиение и даже активность различных отделов головного мозга. Фиксируется все. Когда на экранах на доли секунды вместо спокойного пейзажа появляется раздражающая картинка.

В военном технополисе «ЭРА» готовится целая система нейропсихологического диагностирования. Все для того, чтобы объективно оценить возможности военнослужащих, понять их профессиональную предрасположенность. 3D-реальность, применение нейропсихологии, виртуальное тестирование - завтрашний день для гражданских рекрутинговых агентств и крупных компаний. Опыт Вооруженных сил скоро будут использовать повсеместно, собеседование, расстановка галочек на тестах уйдут в прошлое, уверены специалисты.

В планах уральских пунктов отбора на службу по контракту - подготовить в течение года еще 10 виртуальных роликов. Скоро кандидаты смогут оценить качку на кораблях Северного или Черноморского флота, проследить за воздушным пространством из кабин современных радиолокационных станций ПВО и прыгнуть с парашютом. С высоты в тысячу метров.



