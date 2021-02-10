Армия Очистить главную базу: новые буксиры вызволили из «ледяного плена» боевые корабли в Балтийске Тимур Шерзад Быстрые, маневренные буксиры курсируют по гавани и разбивают льдины толщиной до 50 сантиметров, вплотную подходя к бортам военных кораблей. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В главной базе Балтийского флота колют лед буксиры нового поколения. Они спасают из «ледяного плена» расположенные в Балтийске боевые корабли и обеспечивают функционирование военно-морской базы. Быстрые, маневренные буксиры курсируют по гавани и разбивают льдины толщиной до 50 сантиметров, вплотную подходя к бортам военных кораблей. В Калининградской области уже неделю стоят аномальные морозы, поэтому до пяти буксиров из вспомогательного состава Балтфлота ежедневно выходят в рейд, чтобы очистить акваторию и освободить путь боевым кораблям. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика