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Очистить главную базу: новые буксиры вызволили из «ледяного плена» боевые корабли в Балтийске

Тимур Шерзад
17:47 10.02.2021
Быстрые, маневренные буксиры курсируют по гавани и разбивают льдины толщиной до 50 сантиметров, вплотную подходя к бортам военных кораблей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В главной базе Балтийского флота колют лед буксиры нового поколения. Они спасают из «ледяного плена» расположенные в Балтийске боевые корабли и обеспечивают функционирование военно-морской базы. 

Быстрые, маневренные буксиры курсируют по гавани и разбивают льдины толщиной до 50 сантиметров, вплотную подходя к бортам военных кораблей.

В Калининградской области уже неделю стоят аномальные морозы, поэтому до пяти буксиров из вспомогательного состава Балтфлота ежедневно выходят в рейд, чтобы очистить акваторию и освободить путь боевым кораблям.

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