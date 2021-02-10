Неприступный «Бастион»: береговые ракетные комплексы Балтфлота отработали пуски по морским целям

Расчеты противокорабельных ракетных комплексов Балтфлота, дислоцированные в Калининградской области, провели тренировки по атаке надводных целей. Нанести удар по кораблям условного противника им помогли береговые ракетные комплексы «Бастион».

Расчеты комплексов выдвинулись в район пусков, покинув пункт постоянной дислокации. Произведя развертывание, подготовив оружие к применению и выполнив связанные с этим временные нормативы, военнослужащие провели электронные ракетные пуски.

Отработав, таким образом, удары по морским целям, расчеты «Бастионов» не только сами получили ценный опыт, но и улучшили квалификацию экипажей корветов «Бойкий» и «Сообразительный» - именно они и играли роль морских целей.

Всего к тренировке со стороны суши привлекалась сотня военнослужащих и более 10 единиц техники.