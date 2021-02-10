Армия Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 ВКС РФ выполнили плановый полет над нейтральными водами Черного моря Иван Линдеманн В Министерстве обороны сообщили, что продолжительность полета составила более пяти часов. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 Воздушно-космических сил России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря. В Министерстве обороны сообщили, что продолжительность полета составила более пяти часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи объединения ВВС и ПВО Южного военного округа. Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана Черного и Балтийского морей. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства. Накануне Министерство обороны России опубликовало видео планового полета двух стратегических ракетоносцев Ту-160 над нейтральными водами акваторий Баренцева, Гренландского и Норвежского морей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика