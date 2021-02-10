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Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 ВКС РФ выполнили плановый полет над нейтральными водами Черного моря

Иван Линдеманн
15:30 10.02.2021
В Министерстве обороны сообщили, что продолжительность полета составила более пяти часов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 Воздушно-космических сил России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря.

В Министерстве обороны сообщили, что продолжительность полета составила более пяти часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана Черного и Балтийского морей. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Накануне Министерство обороны России опубликовало видео планового полета двух стратегических ракетоносцев Ту-160 над нейтральными водами акваторий Баренцева, Гренландского и Норвежского морей.

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