Армия Прикрытое южное небо: С-300В4 ЮВО отразили воздушную атаку «противника» Тимур Шерзад С-300В4 может успешно бороться со всеми типами ракет средней дальности, а это значит, что небо округа - под надежной защитой. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Зенитчики Южного военного округа отразили воздушную атаку «противника». В этом им помогла зенитно-ракетная система С-300В4. Заняв удобные позиции, военнослужащие развернули установки и выполнили электронные пуски. Уникальность системы в способности совмещать противовоздушную и противоракетную оборону. Она готова успешно бороться со всеми типами ракет средней дальности, а это значит, что небо Южного военного округа под надежной защитой.



Напомним, что, помимо впечатляющих противоракетных возможностей, С-300В4 на гусеничном ходу способен преодолевать практически любое бездорожье, причем на немаленькой скорости - более 60 километров в час. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика