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Прикрытое южное небо: С-300В4 ЮВО отразили воздушную атаку «противника»

Тимур Шерзад
14:28 10.02.2021
С-300В4 может успешно бороться со всеми типами ракет средней дальности, а это значит, что небо округа - под надежной защитой. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Зенитчики Южного военного округа отразили воздушную атаку «противника». В этом им помогла зенитно-ракетная система С-300В4.

Заняв удобные позиции, военнослужащие развернули установки и выполнили электронные пуски. Уникальность системы в способности совмещать противовоздушную и противоракетную оборону. Она готова успешно бороться со всеми типами ракет средней дальности, а это значит, что небо Южного военного округа под надежной защитой. 

Напомним, что, помимо впечатляющих противоракетных возможностей, С-300В4 на гусеничном ходу способен преодолевать практически любое бездорожье, причем на немаленькой скорости - более 60 километров в час.  

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