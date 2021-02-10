Важно каждое движение: в ЦВО готовятся к конкурсу АрМИ-2021 «Тактический стрелок»

Военнослужащие Центрального военного округа готовятся к новому конкурсу Армейских международных игр «Тактический стрелок». Тренировки проходят на полигонах Сибири, Поволжья и Таджикистана. Обстановка приближена к реальной.

На полосе препятствий военнослужащие сами определяют наиболее важные цели, которые необходимо поразить в первую очередь.

Отличительная особенность «Тактического стрелка» - ведение прицельного огня из неудобных положений. Действия надо выполнять на скорость, поэтому важно буквально каждое движение. В процессе подготовки используются автоматы АК-74М и пистолеты Макарова.

Напомним, предстоящий на АрМИ-2021 конкурс пройдет на полигоне Сельцы в Рязанской области. В программу войдут как дневные, так и ночные стрельбы - в рамках последних будут использоваться приборы ночного видения, ночные прицелы, тепловизоры, а также средства освещения.