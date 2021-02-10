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Засада в снежную метель: морпехи Северного флота провели арктические занятия

Тимур Шерзад
14:08 10.02.2021
Снег шел зарядами. Настолько сильными, что временами даже полигон не было видно, не говоря уже о мишенях.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Морпехи Северного флота отразили нападение условного противника. Занятия по боевому слаживанию взводов прошли в поселке Спутник Мурманской области. Обнаружив «неприятеля», военнослужащие устроили засаду.

На линии огня - экипажи бронетранспортеров, расчеты РПГ, пулеметчики. Стрельба велась из закрытых позиций. Свои коррективы внесла погода. Снег шел зарядами. Настолько сильными, что временами даже полигон не было видно, не говоря уже о мишенях.

Техника работала очередями на полукилометровой дистанции. Там, по легенде учений, ехала колонна противника. Когда перешедший в атаку «неприятель» приблизился, в дело вступали гранатометчики, взявшие на себя группу мишеней поближе. А стрелки обстреляли пехоту. Через несколько минут атака была отбита.  

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