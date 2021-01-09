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ВКС РФ в 2021 году перевооружат первый полк на новые ЗРК С-350 «Витязь»

Валентина Пескова
06:49 09.01.2021
Как сообщили в Минобороны РФ, поступление на вооружение С-350 будет произведено на замену С-300ПС и повысит эффективность борьбы с крылатыми ракетами в 2-2,5 раза.
ВКС РФ в 2021 году перевооружат первый полк на новые ЗРК С-350 «Витязь»
© Фото: Минобороны РФ

Первый зенитный ракетный полк Воздушно-космических сил РФ в наступившем  году будет перевооружен на новейшие зенитно-ракетные комплексы С-350 «Витязь», кроме того военнослужащие также получат два новых полковых комплекта систем ПВО С-400 и 18 комплексов «Панцирь-С».

В пресс-службе Минобороны РФ напомнили, что в 2020 году в ВКС поступило на вооружение четыре полковых комплекта С-400 и 24 «Панциря С», которые были направлены в подразделения войск ПВО в Свердловской, Самарской и Южно-Сахалинской областях. Также в прошлом году для обучения специалистов зенитных ракетных войск в учебный центр в Ленинградской области был поставлен первый комплекс С-350.

Как планирует руководство Минобороны РФ, поступление С-350 на вооружение повысит эффективность борьбы с крылатыми ракетами в 2-2,5 раза. Система идет на замену С-300ПС с ракетами типа В55Р и способна уничтожать воздушные цели на дальностях более 120 км и высотах более 30 км.

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