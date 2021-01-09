Более 780 взрывоопасных предметов обезвредили за сутки российские миротворцы в Нагорном Карабахе

Специалисты Международного противоминного центра Минобороны РФ, находящиеся в Нагорном Карабахе, продолжают работы по разминированию территории непризнанной республики после объявления о прекращении всех боевых действий в регионе. За сутки российские саперы очистили 6,5 гектаров земли, обнаружили и вывезли на уничтожение 787 взрывоопасных предметов.

Всего за время проведения операции с 23 ноября 2020 года инженерными подразделениями российских миротворческих сил очищено от неразорвавшихся боеприпасов почти 446,4 гектаров территории, около 165 км дорог, 618 домостроений, в том числе 22 социально значимых объекта, а также обезврежено 22 542 взрывоопасных предмета.

Во время разминирования в Нагорном Карабахе российские миротворцы применяют современные робототехнические комплексы, благодаря которым поддерживается высокий темп разминирования в условиях горной местности и ухудшения погоды.

Все несработавшие боеприпасы и обнаруженные взрывоопасные предметы вывозят и уничтожают на специально оборудованном полигоне. Те заряды, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте при соблюдении всех необходимых мер безопасности.

Полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе объявлено 10 ноября 2020 года в соответствии с договоренностями, которые указаны в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. При содействии российских миротворцев в пострадавших от ведения боевых действий районах продолжается восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций.