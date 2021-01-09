В Хакасии выздоровели более 300 пациентов мобильного госпиталя ЦВО

Более 300 пациентов вылечили с начала работы военные врачи мобильного госпиталя Центрального военного округа, развернутого на базе реабилитационного центра имени А. Лебедя в хакасском Черногорске.

На лечение пациенты поступают по направлению от участковых терапевтов с результатами компьютерной томографии и подтвержденным диагнозом COVID-19. Также в центр направляются на долечивание из специализированных больниц Республики Хакасия. Им назначается необходимое лечение в зависимости от степени тяжести протекания болезни и сопутствующих патологий. В период нахождения в госпитале больные проходят курс терапии и реабилитации для восстановления здоровья, после чего у них производят забор биологического материала для проведения ПЦР исследования. При получении отрицательного результата больные выписываются из лечебного учреждения Центрального военного округа.

Кроме этого, на базе развернутого мобильного госпиталя в интересах больниц Республики Хакасия военными специалистами проведено около 2000 ПЦР анализов с предоставлением заключения. Мобильный госпиталь располагает необходимым запасом лекарственных препаратов, необходимых для качественного лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Как сообщалось ранее, во временный госпиталь ЦВО доставляют пациентов из 12 муниципальных и районных больниц региона с подтвержденным диагнозом COVID-19 для дальнейшего долечивания.

Ранее сообщалось, что в Ялте началась работа Мобильного госпиталя Минобороны России. В распоряжении госпиталя имеется самое современное медицинское оборудование – аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови.