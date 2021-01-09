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В Москве более 500 военнослужащих танковой армии ЗВО прошли все этапы вакцинации от COVID-19

Светлана Головина
05:30 09.01.2021
Первыми вакцину получили военные медики, которые непосредственно принимают участие в диагностике и лечении зараженных.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В Москве более 500 военнослужащих отдельной Севастопольской мотострелковой бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа прошли все этапы вакцинации от коронавируса.

Первыми вакцину получили медики, которые непосредственно принимают участие в диагностике и лечении зараженных, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей.

Всего в ЗВО поставили более трех тысяч доз вакцины.

27 ноября 2020 года Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны России сообщил, что в соответствии с поручением Президента Российской Федерации началась

Вакцинация личного состава Вооруженных Сил против коронавируса стартовала 27 ноября 2020 года. Всего планируется привить более 400 тысяч военнослужащих.

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