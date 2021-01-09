В Москве более 500 военнослужащих танковой армии ЗВО прошли все этапы вакцинации от COVID-19
В Москве более 500 военнослужащих отдельной Севастопольской мотострелковой бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа прошли все этапы вакцинации от коронавируса.
Первыми вакцину получили медики, которые непосредственно принимают участие в диагностике и лечении зараженных, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей.
Всего в ЗВО поставили более трех тысяч доз вакцины.
27 ноября 2020 года Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны России сообщил, что в соответствии с поручением Президента Российской Федерации началась
Вакцинация личного состава Вооруженных Сил против коронавируса стартовала 27 ноября 2020 года. Всего планируется привить более 400 тысяч военнослужащих.