Армия В Москве более 500 военнослужащих танковой армии ЗВО прошли все этапы вакцинации от COVID-19 Светлана Головина Первыми вакцину получили военные медики, которые непосредственно принимают участие в диагностике и лечении зараженных. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России В Москве более 500 военнослужащих отдельной Севастопольской мотострелковой бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа прошли все этапы вакцинации от коронавируса. Первыми вакцину получили медики, которые непосредственно принимают участие в диагностике и лечении зараженных, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей. Всего в ЗВО поставили более трех тысяч доз вакцины. 27 ноября 2020 года Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны России сообщил, что в соответствии с поручением Президента Российской Федерации началась Вакцинация личного состава Вооруженных Сил против коронавируса стартовала 27 ноября 2020 года. Всего планируется привить более 400 тысяч военнослужащих. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика