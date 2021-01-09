На авиабазе Хмеймим для военнослужащих провели спортивный праздник

В Сирии на авиабазе Хмеймим для военнослужащих провели масштабный спортивный праздник.

«Специально для военнослужащих организовали спортивный праздник, чтобы праздничное настроение все-таки присутствовало , несмотря на то, что они находятся вдали от своей Родины и, собственно, задачи очень простые и незатейлевые. Это здоровый образ жизни, это активность, это развитие качеств и развитие военно-прикладных навыков», - отметил помощник командующего группы войск ВС РФ в САР по физической подготовке Анатолий Смирнов.

Спортивные задачи здесь, как и многое в армии, двойного назначения. Перенести товарища на плече - это не только этап эстафеты, но и отработка навыков по эвакуации раненых. При этом, задание выполнялось в бронежилете и каске.

В ходе мероприятия также продемонстрировали навыки использования средств защиты от химического оружия, а также сборки и разборки АК.

Кто оказался самым сильным на авиабазе военные выясняли при помощи старинной забавы - перетягивания каната.

За первое место в соревнованиях боролись авиационные техники и представители материально технического обеспечения.