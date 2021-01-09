Российские гранатометчики уничтожили технику «противника» из РПГ
В учениях задействовано более сотни военнослужащих.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Гранатометчики российской военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа провели боевые стрельбы на полигоне Дзарцеми в Южной Осетии. В стрельбах приняли участи более 100 военнослужащих.
Для стрельбы использовались гранатометы РПГ-7В. Мишени имитировали легкобронированную технику условного противника. Отмечается, что цели были расположены на расстоянии 250-350 метров.
При проведении боевых стрельб активно применялся опыт современных вооруженных конфликтов, в частности, на полигоне моделировалось нападение автомобилей условного противника.