Армия Отряд кораблей Балтийского флота РФ зашел в сирийский порт Тартус Алексей Курильченко Экипажи кораблей проведут плановый осмотр и пополнят запасы. © Фото: Минобороны Отряд кораблей Балтийского флота в составе корвета «Стойкий», среднего морского танкера «Кола» и морского буксира «Яков Гребельский» совершил деловой заход в порт Тартус в Сирийской Арабской Республике. Как сообщили в пресс-службе ЗВО, экипажи проведут плановый осмотр кораблей, а также пополнят запасы топлива, воды и продовольствия. После стоянки отряд примет участие в учениях в составе постоянного оперативного соединения ВМФ в Средиземном море. Затем корабли продолжат выполнение задач в соответствии с планом дальнего похода. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика