Отряд кораблей Балтийского флота РФ зашел в сирийский порт Тартус
Экипажи кораблей проведут плановый осмотр и пополнят запасы.
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Отряд кораблей Балтийского флота в составе корвета «Стойкий», среднего морского танкера «Кола» и морского буксира «Яков Гребельский» совершил деловой заход в порт Тартус в Сирийской Арабской Республике.
Как сообщили в пресс-службе ЗВО, экипажи проведут плановый осмотр кораблей, а также пополнят запасы топлива, воды и продовольствия.
После стоянки отряд примет участие в учениях в составе постоянного оперативного соединения ВМФ в Средиземном море. Затем корабли продолжат выполнение задач в соответствии с планом дальнего похода.