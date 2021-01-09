Экипажи армейской авиации ЗВО отработали групповые полеты на предельно малых высотах

В Псковской области экипажи бригады армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа выполнили групповые полеты на малых и предельно-малых высотах.

В рамках учебно-тренировочных полетов экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор», ударных Ми-28 «Ночной охотник», многоцелевых транспортных Ми-8 и Ми-26 показали навыки парных взлетов, а также полетов в составе звеньев на минимальных интервалах на высотах 100-150 м со скоростью до 200 км/ч. Кроме того, вертолеты выполнили в воздухе маневры ухода при обстреле вертолетов ракетами класса «воздух - воздух» и «земля - воздух».

Экипажи винтокрылых машин также отработали элементы огневого прикрытия транспортных бортов во время условной высадки десанта. Всего к полетам было привлечено более 15 вертолетов различных модификаций, и свыше 40 членов экипажей.