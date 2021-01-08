Российские миротворцы разминировали около 440 гектаров территории в Карабахе

Специалисты Международного противоминного центра Минобороны России продолжают работу по разминированию территории Нагорного Карабаха.

С начала миротворческой операции инженерные подразделения российских миротворческих сил разминировали около 440 гектаров местности, около 165 км дорог, 618 домостроений, в том числе 22 социально значимых объекта. Удалось обезвредить 21 755 взрывоопасных предметов. За минувшие сутки саперы очистили 5 гектаров территории, обнаружили и вывезли на уничтожение 1105 взрывоопасных предметов.

Взрывоопасные предметы и несработавшие боеприпасы, которые находят специалисты, вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне. Те боеприпасы, которые эвакуировать невозможно, уничтожаются на месте.

В соответствии с договоренностями в совместном заявлении президента РФ, президента Азербайджана и премьер-министра Армении 10 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе объявлено полное прекращение огня и всех военных действий. В пострадавших от ведения боевых действий районах при содействии российских миротворцев продолжается восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций.