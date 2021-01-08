Офицеры ЦВО поздравили воспитанников реабилитационного центра в Екатеринбурге с Новым годом

Офицеры штаба Центрального военного округа (ЦВО) пришли поздравить с наступившим Новым годом воспитанников екатеринбургского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Дети получили в подарок наборы со сладостями и пригласительные билеты на представления, которые проходят в театрах Екатеринбурга в новогодние праздники.

Гости из воинских частей приняли участие в утреннике с хороводом вокруг елки, который устроили Дед Мороз и Снегурочка. Поздравление воспитанников центра с различными праздниками уже стало доброй традицией для офицеров штаба ЦВО.

Сами ребята, в свою очередь, также принимают активное участие в общественных мероприятиях, проводимых по инициативе командования округа. Так, в ушедшем году, дети помогали готовить военную технику к Параду Победы, посетили выставку современных и исторических образцов вооружения и военной техники, которая была развернута в ходе военно-технического форума «Армия-2020» и патриотической акции, посвященной Дню танкиста.