Курсанты из 15 стран на национальных языках поздравили преподавателей и сослуживцев НВВКУ с Новым Годом
Новогоднее поздравление для курсантов, убывших на каникулы, было передано посредством электронной связи.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
В Новосибирском высшем военном командном училище (НВВКУ) курсанты спецфакультета поздравили преподавателей и курсантов с Новым годом на национальных языках.
Курсанты из 15 стран, в числе которых Конго, Южно-Африканская Республика и Лаос представили стихи и песни.
Новогоднее поздравление для курсантов, убывших на каникулы, было передано посредством электронной связи.
Преподаватели НВВКУ проводят подготовку военнослужащих для иностранных государств с 1 декабря 2010 года. Обучение на специальном факультете составляет 6 лет.
Училище имеет в своем распоряжении учебно-материальную базу с 4 корпусами, рассчитанными на более чем 4000 учебных мест. Кроме этого, есть полевая учебная база для практической подготовки курсантов разных специальностей.