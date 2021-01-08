Армия Курсанты из 15 стран на национальных языках поздравили преподавателей и сослуживцев НВВКУ с Новым Годом Светлана Головина Новогоднее поздравление для курсантов, убывших на каникулы, было передано посредством электронной связи. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России В Новосибирском высшем военном командном училище (НВВКУ) курсанты спецфакультета поздравили преподавателей и курсантов с Новым годом на национальных языках. Курсанты из 15 стран, в числе которых Конго, Южно-Африканская Республика и Лаос представили стихи и песни. Новогоднее поздравление для курсантов, убывших на каникулы, было передано посредством электронной связи. Преподаватели НВВКУ проводят подготовку военнослужащих для иностранных государств с 1 декабря 2010 года. Обучение на специальном факультете составляет 6 лет. Училище имеет в своем распоряжении учебно-материальную базу с 4 корпусами, рассчитанными на более чем 4000 учебных мест. Кроме этого, есть полевая учебная база для практической подготовки курсантов разных специальностей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика