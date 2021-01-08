Олюш, бешбармак, чак-чак: в Ельнинской дивизии армии ЗВО прошел День национальной кухни

В Брянской области для военнослужащих мотострелковой дивизии общевойсковой армии Западного военного округа в сочельник приготовили более 15 традиционных татарских блюд.

На время новогодних праздников и Рождества Христова военные повара организовали День национальной кухни и накрыли столы для более 500 военнослужащих.

© Минобороны России

В меню присутствовали такие блюда, как олюш и токмач, азу по-татарски, бешбармак, люля-кебаб из говяжьего фарша.

Настоящим праздником для военнослужащих стали традиционные «десерты» татарского народа: многие впервые попробовали знаменитые эчпочмак, перепечи, баурсак и чак-чак.

© Минобороны России

Также на столах были традиционные рождественские блюда: пасха, кулич и вареные куриные яйца.

Для военнослужащих была организована культурно-развлекательная программа, на которую были приглашены специальные гости и народный ансамбль.