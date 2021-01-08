Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Горные мотострелки ЮВО получили 50 новых тягачей-транспортеров

Валентина Пескова
10:34 08.01.2021
Модернизированные бронированные машины МТ-ЛБ ВМ1К  зарекомендовали себя как тягачи, отлично приспособленные для работы на высокогорье.
Горные мотострелки ЮВО получили 50 новых тягачей-транспортеров
© Фото: Минобороны РФ

Мотострелковые подразделения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные в горных районах Юга России, получили партию из более чем 50 модернизированных малых легко-бронированных тягачей МТ-ЛБ ВМ1К по Гособоронзаказу.

Данная модификация хорошо зарекомендовавшего себя тягача приспособлена для работы на высокогорье, а также обладает современным отечественным двигателем ЯМЗ-238БЛ-1 повышенной мощности в 310 лошадиных сил. Внутри модернизированных машин размещена новая радиостанция, а также отопитель для десантного отсека.

Всего в войска ЮВО в 2020 году поступило около трех тысяч единиц современного вооружения и военной техники. Таким образом, доля машин по сухопутной, морской и авиационной составляющей доведена до 70%, а по некоторым образцам - до 100%.

Всего с 2010 года в войска Южного Военного округа поступило более 14 тысяч единиц новейших и модернизированных образцов вооружения и военной техники, которая оснащена эффективными средствами связи и системами управления.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.