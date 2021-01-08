Горные мотострелки ЮВО получили 50 новых тягачей-транспортеров

Мотострелковые подразделения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные в горных районах Юга России, получили партию из более чем 50 модернизированных малых легко-бронированных тягачей МТ-ЛБ ВМ1К по Гособоронзаказу.

Данная модификация хорошо зарекомендовавшего себя тягача приспособлена для работы на высокогорье, а также обладает современным отечественным двигателем ЯМЗ-238БЛ-1 повышенной мощности в 310 лошадиных сил. Внутри модернизированных машин размещена новая радиостанция, а также отопитель для десантного отсека.

Всего в войска ЮВО в 2020 году поступило около трех тысяч единиц современного вооружения и военной техники. Таким образом, доля машин по сухопутной, морской и авиационной составляющей доведена до 70%, а по некоторым образцам - до 100%.

Всего с 2010 года в войска Южного Военного округа поступило более 14 тысяч единиц новейших и модернизированных образцов вооружения и военной техники, которая оснащена эффективными средствами связи и системами управления.