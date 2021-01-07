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Российские миротворцы в Карабахе обезвредили более 20 тысяч боеприпасов

Светлана Головина
06:00 07.01.2021
За время проведения операции уже очищено от неразорвавшихся боеприпасов почти 435 гектар территории, около 165 километров дорог и 618 домостроений.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Специалисты Международного противоминного центра Минобороны России продолжают разминирование территории Нагорного Карабаха.

За время проведения операции уже очищено от неразорвавшихся боеприпасов почти 435 гектар территории, около 165 километров дорог, 618 домостроений, среди которых 22 социально значимых объекта.

Всего обезврежено 20 650 взрывоопасных предметов.

В ходе разминирования и очистки территории от взрывоопасных предметов в Карабахе миротворцами применяются современные робототехнические комплексы, позволяющие поддерживать высокий темп разминирования в условиях горной местности и ухудшения погоды.

Обнаруженные взрывоопасные предметы и несработавшие боеприпасы вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте с обеспечением всех необходимых мер безопасности при проведении взрывных работ.

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