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В Дальневосточном ВОКУ воссоздали копии средневековых осадных орудий

Анна Берестовая
04:08 07.01.2021
В работах преимущественно использовались оригинальные материалы.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Оружейники военно-исторического общества Дальневосточного высшего общевойскового командного училища создали копии средневековых осадных орудий «Единорог», «Таран» и «Требушет». Для воссоздания орудий военнослужащие изучили имеющиеся в открытом доступе архивные данные и чертежи.

В работах преимущественно использовались оригинальные материалы. Деревянные части макетов изготавливались из твердых пород древесины – дуба или лиственницы. Также при изготовлении макетов орудий активно применялись литье и ковка металлов.

На изготовление одного макета орудия требуется около шести месяцев. Кроме крупных осадных орудий курсанты создают холодное и метательное оружие. Используя возможности учебно-материальной базы училища, энтузиасты куют мечи, создают копья, луки и арбалеты. Создание средневекового оружия проводится в учебных целях, как изучение развития военной оружейной науки.

Работа военно-исторического общества ДВОКУ привлекает в свои ряды как курсантов училища, так и допризывную молодежь. Кроме курсантов, в обществе училища состоит около 30 учащихся образовательных учреждений города Благовещенска.

Созданные копии орудий размещены у входа в корпус кафедры вооружения и стрельбы, а также в амурском парке «Патриот» на полигоне училища. Увидеть копии осадных орудий можно на дне открытых дверей и в ходе других общественных мероприятий, проводимых в училище.

Ранее в дальневосточном парке «Патриот» состоялась торжественная церемония вступления в ряды Всероссийского движения «Юнармия» 230 воспитанников Амурского кадетского корпуса имени Героя Советского Союза Кузнецова. В рамках церемонии кадетскому корпусу было передано знамя «Юнармии».

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