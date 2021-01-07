Рождественские службы прошли на российских военных базах в Киргизии и Таджикистане

В Таджикистане и объединенной российской военной базе Кант в Киргизии около трех тысяч православных военнослужащих 201-й российской военной базы встретили Рождество Христово.

Всенощное бдение состоялось в ночь на 7 января в войсковых храмах. В службах принимали участие военные и члены их семей, а также гражданский персонал.

Литургии проводили помощники командиров по работе с верующими.

В то же время, в Екатеринбурге несколько десятков военнослужащих соединения войск радиоэлектронной борьбы встретили Рождество в новом храме, который был освящен в ноябре 2020 года.

В приходе хранится икона Спаса Нерукотворного, переданная от главного храма Вооруженных сил России.

Отмечается, что все мероприятия проходили с соблюдением социальной дистанции и санитарно-эпидемических норм.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база является крупнейшим военным объектом России за ее пределами. Она располагается в городах Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

Объединенная российская авиационная база Кант является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.